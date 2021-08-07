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美媒質疑意大利100米冠軍疑服禁藥　意大利奧委會主席：令人尷尬和不快

環球政經 18:05 2021/08/07

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意大利奧委會主席Giovanni Malago於周二（3日）表示，有媒體懷疑意大利百米奧運冠軍Lamont Marcell Jacobs興奮劑，令人尷尬和不快。

據《路透社》報道，Lamont Marcell Jacobs於東京奧運決賽中創造9.80秒的歐洲紀錄，然而這名26歲選手「意外」獲得金牌則引起質疑，《華盛頓郵報》有報道指：「田徑運動的歷史令人懷疑突然和巨大的進步」，又附上以往有選手服用禁藥的案例。

【至叻板塊】資金為迴避政策市 周期股變避風港：【下一頁

《泰晤士報》中則寫道，田徑運動在興奮劑方面的黑暗歷史，「意味任何新星的到來都會讓更多持懷疑態度的人警覺」。而Giovanni Malago就反擊澄清，運動員每天都要接受興奮劑檢測，「各個角度來看，你們的部分言論都令人感到非常遺憾和尷尬」（The remarks of some of your colleagues are a source of great regret and embarrassment from every point of view）。Giovanni Malago續指，「這確實是令人不快的事情，這表明有些人無法接受失敗。」

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責任編輯：黎淑雯

 

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