美媒質疑意大利100米冠軍疑服禁藥　意大利奧委會主席：令人尷尬和不快

意大利奧委會主席Giovanni Malago於周二(3日)表示,有媒體懷疑意大利百米奧運冠軍Lamont Marcell Jacobs興奮劑,令人尷尬和不快。

據《路透社》報道,Lamont Marcell Jacobs於東京奧運決賽中創造9.80秒的歐洲紀錄,然而這名26歲選手「意外」獲得金牌則引起質疑,《華盛頓郵報》有報道指:「田徑運動的歷史令人懷疑突然和巨大的進步」,又附上以往有選手服用禁藥的案例。

【至叻板塊】資金為迴避政策市 周期股變避風港:【下一頁】

《泰晤士報》中則寫道,田徑運動在興奮劑方面的黑暗歷史,「意味任何新星的到來都會讓更多持懷疑態度的人警覺」。而Giovanni Malago就反擊澄清,運動員每天都要接受興奮劑檢測,「各個角度來看,你們的部分言論都令人感到非常遺憾和尷尬」(The remarks of some of your colleagues are a source of great regret and embarrassment from every point of view)。Giovanni Malago續指,「這確實是令人不快的事情,這表明有些人無法接受失敗。」

責任編輯:黎淑雯