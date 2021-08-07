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【新冠疫苗】接種後仍可傳播 研究指Delta變種傳播力極高

環球社會熱點 11:52 2021/08/07

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世界不少國家疫情因Delta變種而轉趨緊張，民眾希望了解新冠疫苗效用。有英國研究指，已接種新冠疫苗人士感染Delta變種病毒後，仍有機會傳染他人。科學家發表聲明表示，已接種疫苗人士感染Delta變種後，體內病毒水平與未接種人士相若。

美國或9月開打新冠疫苗加強劑 料體弱人士優先 【下一頁】

據英格蘭公共衞生署（PHE）周五（6日）表示，初步研究結果發現已經接種疫苗Delta變種病毒（即印度變種）感染者，體內病毒水平與未接種疫苗人士相似，或會影響人與人之間傳播風險。PHE強調，研究仍只屬早期探索性分析，日後需進行更多正對性研究證實推論。

雷丁大學（Reading University）微生物學教授克拉克（Simon Clarke）表示，雖然結果只是早期發現，但絕不能輕視。若新冠疫苗只能較低比率地阻隔傳播，例如50%，即使疫苗接種率為100%亦無法達至群體免疫。

完成新冠疫苗接種後半年 Moderna維持93%有效 【下一頁】

PHE透露自7月19日起，感染Delta變種的住院個案中，55.1%人士未接種疫苗，而34.9%則是完成兩劑疫苗接種者。PHE指，隨著英國接種疫苗人數上升，未來已完成疫苗接種入院個案比例將會提升。根據PHE數據，Delta變種目前在英國佔據主要流行地位，佔新增確診個案99%。

責任編輯：李俊儀

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