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【周末好去處】舊香港展覽　展現老香港文化情懷　見識木櫳及通花鐵閘（多圖）

商業 11:33 2021/08/07

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香港房地產發展商樂風集團（LOFTER GROUP），由 8 月 13 日起舉行「舊香港 • 融舊 - 藝術概念館」。（樂風集團提供）

香港房地產發展商樂風集團（LOFTER GROUP），由 8 月 13 日起舉行「舊香港 • 融舊 - 藝術概念館」。

【工展會2021】「2021工展會購物節」開幕 已接種一針疫苗市民可免費入場

概念館將展出由 50 至 90 年代各種的舊物品，如木櫳、舊式電風扇、通花鐵閘、懷舊燈箱及縫紉機等，更有呈現出新、舊香港交替的藝術作品，讓市民回味昔日香港的舊物之美。

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【消費優惠】入油有禮物！ 加德士推復古風戶外用品（多圖）

【疫市營商】荷里活廣場設Pokemon夏日運動祭 8月6日起接受網上報名

概念館選址於即將清拆的太子基隆街重建項目，而該項目屬於戰前的廣州式騎樓建築。展覽在星期一至五設有懷舊小食，如麥芽糖餅、叮叮糖、砵仔糕、香蕉糕及糖蔥餅；星期六、日及公眾假期則有駐場師父表演傳統手藝龍鬚糖及糖蔥餅製作。

概念館位於太子基隆街 1 至 7 號地下，由 8 月 13 至 27 日免費開放予公眾入場。

《ET贏商》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

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→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

記者：廖淑瑩

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