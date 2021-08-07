【周末好去處】舊香港展覽　展現老香港文化情懷　見識木櫳及通花鐵閘（多圖）

▲ 香港房地產發展商樂風集團（LOFTER GROUP），由 8 月 13 日起舉行「舊香港 • 融舊 - 藝術概念館」。（樂風集團提供）

香港房地產發展商樂風集團（LOFTER GROUP），由 8 月 13 日起舉行「舊香港 • 融舊 - 藝術概念館」。

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概念館將展出由 50 至 90 年代各種的舊物品，如木櫳、舊式電風扇、通花鐵閘、懷舊燈箱及縫紉機等，更有呈現出新、舊香港交替的藝術作品，讓市民回味昔日香港的舊物之美。

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概念館選址於即將清拆的太子基隆街重建項目，而該項目屬於戰前的廣州式騎樓建築。展覽在星期一至五設有懷舊小食，如麥芽糖餅、叮叮糖、砵仔糕、香蕉糕及糖蔥餅；星期六、日及公眾假期則有駐場師父表演傳統手藝龍鬚糖及糖蔥餅製作。

概念館位於太子基隆街 1 至 7 號地下，由 8 月 13 至 27 日免費開放予公眾入場。

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記者：廖淑瑩