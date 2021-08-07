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【美國制裁】美國多名國會議員籲商務部將榮耀加入實體清單　

股市 11:58 2021/08/07

分享：

外電報道，美國國會14名眾議院共和黨議員周五（6日）發表公開信，要求美國商務部將曾為華為子公司的榮耀（Honor）加入實體清單。

外電報道，美國國會14名眾議院共和黨議員周五（6日）聯合發表公開信，要求美國商務部將曾為華為子公司的榮耀（Honor）加入實體清單（即經濟黑名單）中，信內要求美國商務部在兩周內作出回應。

華為上半年業績詳見﹕【下一頁】

以共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）為首的14名議員在信內指出，榮耀從華為剝離，目的是逃避美國出口管制政策。議員們擔憂，由於榮耀目前不受管制，中國軍方及共產黨或會透過榮耀，從美國取得原本應被禁止獲取的半導體晶片及科技。

深圳市智信新信息技術早前向華為收購榮耀，議員們在公開信中稱，該公司背後主要由深圳國資委控制，考慮到在中國的營商環境下，國內私人實體皆與共產黨的連繫密不可分，國有銀行、風險投資、地方政府的運作均要配合國家的發展戰略目標，他們認為，榮耀及華為分家此項舉措，並非屬於正常市場交易，並懷疑中國政府背後推動此項交易。

公開信部分內容。

深圳市智信新信息技術早前向華為收購榮耀，圖為該公司的股權結構圖。（天眼查）

美國商務部發言人表示，當局贊同這些議員的觀點（"appreciates the perspective of these members of Congress"），商務部將持續檢視現有資訊，以決定新增榮耀至實體清單的潛在可能性。

信件全文﹕連結

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編輯﹕賴奕羚

經濟 HONOR 華為 中國 美國國會 收購 美國共和黨 新經濟股

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