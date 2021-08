【美國制裁】美國多名國會議員籲商務部將榮耀加入實體清單　

▲ 外電報道,美國國會14名眾議院共和黨議員周五(6日)發表公開信,要求美國商務部將曾為華為子公司的榮耀(Honor)加入實體清單。

外電報道,美國國會14名眾議院共和黨議員周五(6日)聯合發表公開信,要求美國商務部將曾為華為子公司的榮耀(Honor)加入實體清單(即經濟黑名單)中,信內要求美國商務部在兩周內作出回應。

以共和黨議員麥考爾(Michael McCaul)為首的14名議員在信內指出,榮耀從華為剝離,目的是逃避美國出口管制政策。議員們擔憂,由於榮耀目前不受管制,中國軍方及共產黨或會透過榮耀,從美國取得原本應被禁止獲取的半導體晶片及科技。

深圳市智信新信息技術早前向華為收購榮耀,議員們在公開信中稱,該公司背後主要由深圳國資委控制,考慮到在中國的營商環境下,國內私人實體皆與共產黨的連繫密不可分,國有銀行、風險投資、地方政府的運作均要配合國家的發展戰略目標,他們認為,榮耀及華為分家此項舉措,並非屬於正常市場交易,並懷疑中國政府背後推動此項交易。

▲ 公開信部分內容。

▲ 深圳市智信新信息技術早前向華為收購榮耀,圖為該公司的股權結構圖。(天眼查)

美國商務部發言人表示,當局贊同這些議員的觀點("appreciates the perspective of these members of Congress"),商務部將持續檢視現有資訊,以決定新增榮耀至實體清單的潛在可能性。

信件全文﹕連結

編輯﹕賴奕羚