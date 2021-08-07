【儲局官員】卡普蘭促聯儲局8個月內終止買債

▲ 美國達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭表示，聯儲局應該盡早以漸進方式縮減資產購買計劃，大規模購債可能導致過度的冒險。（法新社資料圖片）

美國達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭（Robert Kaplan）建議，聯儲局應該在8個月內，結束債券購買計劃。他指儲局應該盡早以漸進方式縮減資產購買計劃，大規模購債可能導致過度的冒險。他會支持盡快調整這些購買計劃，但一旦程序啟動，希望以更加循序漸進的方式進行。

他表示，聯儲局應該將每月購買美國國債的規模減少100億美元，並將抵押貸款支持證券(MBS)的購買規模削減50億美元，從而在8個月內結束購債計劃。這樣的步伐意味著，這兩項資產的減碼將同步進行，因為聯儲局目前每月買入800億美元美國國債和400億美元的MBS。鑑於房價飈升，一些官員此前主張更早或更快減少對MBS的購買。

卡普蘭周三發表的上述講話。周五公布的數據顯示，7月非農就業人數增加94.3萬，高於預期，為近一年來最大增長。失業率下降0.5個百分點至5.4%，標誌聯儲局朝著就業市場取得「實質性」進一步進展的目標邁出一大步，為實施減碼提供了數據支撑。

卡普蘭認為，債券購買計劃並不特別適合解決當前經濟中的供應問題。他表示，盡快啟動減碼也可能有助於緩解加息壓力。

根據聯儲局公布的點陣圖，聯儲官員們認為2023年將加息兩次，但18人中有7位預計最早明年會加息一次。卡普蘭今年在聯邦公開市場委員會沒有投票權。

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編輯：李勝君

