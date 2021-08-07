【美股分析】美銀首席策略師料標指　年底見3800點14%下跌空間

▲ 美銀首席策略師預計標普500指數，到年底將下跌約14%至3800點，並青睞價值股。（法新社資料圖片）

美銀首席策略師預計標普500指數，到年底將下跌約14%至3800點，並青睞價值股，指從企業盈利到投資者信心，好消息已經被市場消化。

首席策略師Jill Carey Hall周五接受採訪時表示，預期標指年底時將在3800點，這意味美股基準指數將從當前水平下跌約14%。較早時，美國勞工部公布的7月新增就業達到94.3萬，優於市場預期，並且此前兩個月的數據也向上修正。

企業強勁盈利增長和低利率環境，推動投資者信心，標指正接近紀錄高點，並且相比疫情期間的低點上漲近一倍。這種看漲情緒已經推動美銀一項衡量策略師樂觀程度的指標，達到危機後的高點。

Jill Carey Hall注意到指數的市盈率已經非常高了，「我們追蹤的情緒指標愈來愈看漲，我們的華爾街股市信心指數非常接近賣出信號。我認為財報季表明很多好消息已經被消化。」

例如，報告利潤高於分析師預期的公司股價「表現並沒有非常好」，她說除了上個季度，「我們上次看到這種情況發生在2000年3月左右。當年標普500指數下跌10%。」

Carey Hall推薦隨著經濟增長而表現通常更好的周期股，以及價值股而非成長股。

「我們仍然喜歡一些周期性的防禦類股票」她說，「我們超配能源股，超配金融股。我們仍然看好價值而非成長股。這些價值股相對於成長股而言，通常較為便宜且機構持有不足。」

科技股密集的納斯達克指數周五表現，落後於其它主要基準股指。

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編輯：李勝君