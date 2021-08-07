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蘋果贏專利侵權上訴 　毋須付24億賠償金

股市 01:31 2021/08/07

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蘋果公司贏得一項裁決，毋須再向Personalized Media Communications支付3.085億美元賠償金。（法新社資料圖片）

據報道，蘋果公司贏得一項裁決，毋須再向Personalized Media Communications公司支付3.085億美元（約24億港元）賠償金。

德州地區法官吉爾斯特拉普（Rodney Gilstrap）裁定，Personalized Media Communications公司的專利無法強制執行，因為該公司故意推遲向美國專利商標局（PTO）提出申請，以便日後能獲得更多資金。

該案始於2015年，Personalized Media Communications當時起訴蘋果，指控蘋果有數項服務侵犯其專利，包括用於在iTunes、App Store和Apple Music中傳輸加密內容的FairPlay服務。

今年3月，德州的一個聯邦陪審團裁定，蘋果對Personalized Media Communications的一項數字版權管理相關的專利構成侵權，應賠償該公司3.085億美元。

對於該裁決，蘋果表示不滿，並提出上訴。今日，德州地區法官吉爾斯特拉普駁回了這一裁決。

Personalized Media Communications是一家持有專利組合、並通過專利訴訟獲得收入的非執業實體。除了蘋果，Netflix、谷歌和亞馬遜等科技公司也被Personalized Media Communications起訴過。

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編輯：李勝君


 

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 德克薩斯 AirPlay Apple Music 國際電信聯盟 iTunes Netflix 專利 Apple

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