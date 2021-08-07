▲ 挪威郵輪次季凈虧損擴大，預售票銷售理想。（法新社資料圖片）

挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）公布2021年第二季度業績，總營收436.8萬美元，上年同期1692.9萬美元；凈虧損7.18億美元，上年同期7.15億美元；基本和攤薄後每股虧損為1.94美元，上年同期為2.99美元。

郵輪運營總費用同比下降17.2%；每公噸燃油價格從2020年的594美元上漲至673美元，總燃油支出為5410萬美元。

利息支出凈額為1.373億美元，上年同期為1.145億美元。

截至2021年6月30日，預售票銷售額為14億美元，其中包括約8億美元的未來郵輪積分。

該公司表示，已經對其三個品牌的所有28艘船進行分階段重啟計劃，從2021年7月25日起，到2022年4月1日完成。其中，在美國的首批郵輪航綫將於2021年8月7日開啟。

預計到第三季度末，約40%的船隊規模將投入運營，2021年年底規模將達約75%，2022年4月1日完成全員投入。

挪威郵輪預計，第三季度將繼續錄得凈虧損，在公司能夠恢復正常航行前也將錄得凈虧損。

預計第三季及2021年全年非新建船舶資本支出分別約為1.1億美元和4.25億美元；在2021剩餘時間內、截至12月31日的2022年及2023年內，與船舶建造合同相關的預期支出分別為3億美元、16億美元和25億美元；預計第三季利息支出凈額約為1.6億美元，全年約為6.2億美元；第三季折舊和攤銷費用約為1.75億美元，全年約為7億美元。

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編輯：李勝君