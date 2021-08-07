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【新股IPO】理想汽車將於下周四在港掛牌 定價較美股輕微折讓

股樓投資 13:25 2021/08/07

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理想汽車（新上市編號：02015）公布最終發售價定為每股118元。按每份ADR代表兩股A類普通股計算，周五（6日）美股收報30.35美元，即港股定價較美股折讓不足0.1%。股份將於下周四（12日）正式在港掛牌。

【電子消費券】置富上半年每單位分派增一成 稱消費券帶動商場人流上升兩成，請按【見下頁

根據上市文件，公司計劃將全球發售所得款項淨額的20%，用作研發高壓純電動汽車技術、平台及未來車型；15%為智能汽車及自動駕駛技術提供資金，及10%將於未來12至30個月研發未來增程式電動汽車車型；另45%將為擴大基礎設施、市場營銷及宣傳提供資金；其餘10%用作營運資金及其他一般公司用途。

【延伸閱讀】下半年部署：瑞銀選出8隻最喜愛港股，請按【見下頁

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早前，理想汽車公布7月銷量，成績反超前蔚來汽車（NIO）。7月交付量達8,589輛，按年增加251.3%，在三大電動車新勢力中居首位，其次為小鵬汽車（XPEV）交付8,040輛，增長228%，位居第一；向來銷量領先的蔚來交付7,931輛，增加124.5%，排第三，可見理想汽車銷售的勢頭甚佳。

【同場加映】溫股知新：大市初步回穏 加倉時機漸近

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記者：林衛

港股 蔚來（美：NIO） 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 理想汽車—W（02015） 香港 IPO

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