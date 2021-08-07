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【業績快報】受累上半年成本暴漲 山水水泥半年少賺7.2%

股樓投資 13:28 2021/08/07

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山水水泥（00691）公布上半年少賺7.2%至12.04億元（人民幣，下同），收入103.92億元，按年增加18.8%。期內，毛利率為28.8%，比上年同期減少5.7個百分點。

公司業績輕微倒退，皆因上半年水泥價格先升後跌，上半年水泥平均價格為每噸461.3元，跟上年同期基本持平。但是，原材料價格暴漲，導致行業的利潤率收縮，上半年動力煤平均價為每噸816.5元，按年上升50.4%。

【電子消費券】置富上半年每單位分派增一成 稱消費券帶動商場人流上升兩成，請按【見下頁

期內，山水水泥銷售水泥、熟料合計2,913.7萬噸，按年升20%，銷售商品混凝土145.4萬立方米，增長13.2%。截至6月30日，公司水泥產能9,497萬噸，熟料產能5,047萬噸，商品混凝土產能1,710萬立方米。

【延伸閱讀】阿里巴巴9988：阿里績後大行評級目標價一覽，請按【見下頁

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雖然上半年公司業績無睇頭，但市場似乎對下半年水泥行業有憧憬。瑞信指，當局有意加強基建，煤價或於第三季見頂，料水泥價格短期內見底，相信現時為收集時機。過去一周，山水水泥股價上升4.3%，而海螺水泥（00914）、中國建材（03323）、華潤水泥（01313）分別上漲10.8%、15.6%及11.7%，看來真有資金密密收貨。

【同場加映】溫股知新：大市初步回穏 加倉時機漸近

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記者：林衛

板塊 港股 華潤水泥控股（01313） 中國建材（03323） 山水水泥（00691） 海螺水泥（00914） 中國

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