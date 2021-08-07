【晶片爭奪】晶片併購交易異常火熱 富士康借收購布局汽車晶片

全球晶片併購活動異常火熱，除了Nvidia（NVDA）收購ARM受阻外，多家巨企同時在積極進行併購，可謂爭分奪秒，好像Intel有傳斥資300億美元收購晶圓代工商GlobalFoundries，高通（Qualcomm）也準備出資46億美元併購Veoneer，意圖染指汽車晶片。

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無獨有偶，全球最大的電子產品代工商富士康科技集團（Foxconn Technology Group）日前也宣布收購一家晶圓製造廠，以生產可應用於汽車的六吋晶圓半導體產品。公司表示，隨着富士康進一步向電動汽車行業擴張，此收購將有助於確保汽車晶片的穩定供應。



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富士康斥資9,100萬美元收購旺宏電子（Macronix International）位於新竹的六吋晶圓廠房和設備，通過這項交易，富士康將能夠切入生產正迅速成為電動汽車行業領先技術的半導體產品。

資料顯示，該工廠生產的六吋晶圓主要用於製造汽車晶片的碳化矽（SiC）組件，而碳化矽被認為在快速充電等領域具有比傳統矽更好的性能。特斯拉（TSLA）於2018年開始引入碳化矽相關技術，成為行業中最早使用相關技術的公司之一。

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記者：林衛