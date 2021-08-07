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【比特幣Bitcoin】比特幣再次升穿43000美元 下一個頂可挑戰10萬關？

股樓投資 00:49 2021/08/07

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比特幣周六（7日）發威，升穿43,000美元。自7月在30,000美元以下見底以來，至今反彈幅度已逾四成，假如比特幣重拾升軌，下個目標可看多高？

彭博資訊高級大宗商品策略師麥克格隆（Mike McGlone）表示，比特幣似乎已在大約3萬美元初見底，其相當於2019年初見4,000美元的情況，若複製2019年的表現，比特幣有可能挑戰10萬美元大關。

【延伸閱讀】大行點睇：大和最新科網股目標價，請按【見下頁

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翻查資料，比特幣於2019年初跌至4,000美元左右確認見底後，同年6月一口氣升至接近14,000美元才掉頭回頭，升幅足有2.5倍。按麥克格隆的邏輯，如今比特幣於30,000美元附近觸底回升，參照2019年的反彈，量度升幅可升至10萬美元水平。

【同場加映】溫股知新：大市初步回穏 加倉時機漸近

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記者：林衛

量度升幅 目標價 比特幣 經濟
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