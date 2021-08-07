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【監管風暴】「反壟斷」大棒再揮向科網平台 美團傳被罰十億美元

股樓投資 15:33 2021/08/07

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「監管風暴」席捲各行各業，政策大捧揮向滴滴（DIDI）、校外培訓、電子煙、奶粉之後，再重,中新指向網遊、科網平台身上。

【晶片爭奪】晶片併購交易異常火熱 富士康借收購布局汽車晶片，請按【見下頁

引述《華爾街日報》消息，中國反壟斷監管部門準備對外賣平台美團（3690）處以約10億美元的罰款，因其涉嫌濫用市場支配地位及「二選中」，損害商家和競爭對手的利益。消息指，處罰可能在未來幾周內宣布，美團將被要求整頓業務，結束「二選一」的做法；這種排他性安排迫使許多小企業在中國競爭激烈的零售業中邊站。
 

【延伸閱讀】下半年部署：瑞銀予香港商場股最新評級，請按【見下頁

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監管部門認為，美團阻止商家在競爭對手的平台上銷售商品。對美團涉嫌壟斷行為的調查於4月開始。該公司表示將全面配合調查，並承諾遵守中國的反壟斷法規。美團去年收入折合約178億美元；根據當局規定，反壟斷罰款的上限為當事公司年銷售額的10%。

【比特幣Bitcoin】比特幣再次升穿43000美元 下一個頂可挑戰10萬關？，請按【見下頁

受消息拖累，周五（6日）在美上市的中概股普遍下跌，阿里巴巴（BABA）、拼多多（PDD）、京東（JD）跌介乎1.4%至1.6%，嗶哩嗶哩（BILI）跌2.1%。

【同場加映】溫股知新：大市初步回穏 加倉時機漸近

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記者：林衛

中國概念股 京東（美：JD） 拼多多（美：PDD） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 美團－W（03690） 港股 反壟斷 中國

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