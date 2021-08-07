【華為動向】華為未擺脫美國制裁陰霾？ 第二季收入倒退近四成

受美國制裁影響，華為的通訊業務幾乎停滯，本來曾是世界最大的智能手機生產商之一，但自從美國實施零部件出口限制措施，華為被迫出售低端手機業務「榮耀」，保留下來的高端手機也不見得有起色，導致其手機銷售大幅下滑。

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華為日前公布上半年經營業績，銷售收入3,204億元（人民幣，下同）淨利潤率為9.8%。單看第二季收入降至1,682億元，按年下跌38%，多少反映美國制裁對通訊業務的損害有加劇。據報道，華為收入已連續三個季度下降。

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華為副董事長徐直軍說，公司明確了未來五年的戰略目標，即通過為客戶及伙伴創造價值，「活下來，有質量地活下來」。分析指，美國總總拜登仍然保持特朗普政府對華為的制裁，而且幾乎沒有迹象表明現政府會對中國科技巨頭更為寬容。

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記者：林衛