【北水動態】科網股沽壓終見紓緩 北水買汽車股熱情不減

來自科網股的沽壓大減，令北水流向當堂由負轉正，一周港股通淨流入17.2億元人民幣，明顯較上周情況好得多。數最得北水歡心的板塊，非汽車股莫屬。過去一周，繼續獲南下資金湧入，吉利汽車（00175）獲得40.3億元流入，推動股價一周升5.2%，周五（6日）收報27.3元。比亞迪（01211）更誇張，淨買入21.2億，結果一周大漲15.2%，報275.4元。

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過去一周，美團（03690）淨流出大幅降至25.1億元，跟上一周相比流出少逾百億，是港股通通轉為淨流入的主要原因；騰訊（00700）亦減至2.6億元，當中周五（6日）單日更錄得51.2億元的淨買入，不排除北水見其估值平，回心轉意買入炒業績。埋單計，騰訊收報453.6元，一周下跌5.3%。

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另一方面，盡管國內推出「全民健身計劃」，目標至2025年帶動全國體育產業規模達到5萬億元人民幣，但消息對體育用品股的刺激只是曇花一現，安踏（02020）和李寧（02331）雙雙自高位回落，更被北水狂質，兩股一周淨賣出分別為16.2億元和15.3億元。

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記者：林衛