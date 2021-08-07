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【北水動態】科網股沽壓終見紓緩 北水買汽車股熱情不減

股樓投資 16:27 2021/08/07

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來自科網股的沽壓大減，令北水流向當堂由負轉正，一周港股通淨流入17.2億元人民幣，明顯較上周情況好得多。數最得北水歡心的板塊，非汽車股莫屬。過去一周，繼續獲南下資金湧入，吉利汽車（00175）獲得40.3億元流入，推動股價一周升5.2%，周五（6日）收報27.3元。比亞迪（01211）更誇張，淨買入21.2億，結果一周大漲15.2%，報275.4元。

【比特幣Bitcoin】比特幣升穿43000美元 下一個頂可挑戰10萬關？，請按【見下頁

過去一周，美團（03690）淨流出大幅降至25.1億元，跟上一周相比流出少逾百億，是港股通通轉為淨流入的主要原因；騰訊（00700）亦減至2.6億元，當中周五（6日）單日更錄得51.2億元的淨買入，不排除北水見其估值平，回心轉意買入炒業績。埋單計，騰訊收報453.6元，一周下跌5.3%。

【延伸閱讀】阿里巴巴9988：阿里績後大行評級目標價一覽，請按【見下頁

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另一方面，盡管國內推出「全民健身計劃」，目標至2025年帶動全國體育產業規模達到5萬億元人民幣，但消息對體育用品股的刺激只是曇花一現，安踏（02020）和李寧（02331）雙雙自高位回落，更被北水狂質，兩股一周淨賣出分別為16.2億元和15.3億元。

【同場加映】溫股知新：大市初步回穏 加倉時機漸近

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記者：林衛

安踏體育（02020） 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 比亞迪股份（01211） 吉利汽車（00175） 李寧（02331） 港股通 港股

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