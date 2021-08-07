【至叻板塊】資金為迴避政策市 周期股變避風港

港股陷入政策市，監管風暴橫掃多個行業，資金索性迴避政策風眼，轉向買入國策扶持及周期板塊。過去一周，電力設備板塊表現至醒神，平均漲幅14.5%，主要因中國能源建設（03996）大升54.8%，可謂單天保至尊，撐起整個板塊。

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日前，中國能源建設發盈喜，預計上半年多賺1.4至1.8倍，刺激股價暴漲兩日，另公司又與A股的新能源一哥寧德時代（深：300750）簽訂戰略合作協議，市場憧憬其向新能源方向發展。

即睇過去一周至叻板塊同股份表現：

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除此之外，國策扶持的光伏股繼續強勢，平均漲幅7.3%，龍頭股升幅超過一成。周期股方面，火電、工程機械及水泥板塊成資金避難所，市場預期下半年政府可能大興土木，以刺激疲弱的經濟，中國重汽（03808）一周上升兩成。

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記者：林衛