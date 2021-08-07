  • 30°C
香港時間 : 2021807日 (六) 17:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【至叻板塊】資金為迴避政策市 周期股變避風港

股樓投資 17:13 2021/08/07

分享：

港股陷入政策市，監管風暴橫掃多個行業，資金索性迴避政策風眼，轉向買入國策扶持及周期板塊。過去一周，電力設備板塊表現至醒神，平均漲幅14.5%，主要因中國能源建設（03996）大升54.8%，可謂單天保至尊，撐起整個板塊。

【比特幣Bitcoin】比特幣升穿43000美元 下一個頂可挑戰10萬關？，請按【見下頁

日前，中國能源建設發盈喜，預計上半年多賺1.4至1.8倍，刺激股價暴漲兩日，另公司又與A股的新能源一哥寧德時代（深：300750）簽訂戰略合作協議，市場憧憬其向新能源方向發展。

即睇過去一周至叻板塊同股份表現：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

除此之外，國策扶持的光伏股繼續強勢，平均漲幅7.3%，龍頭股升幅超過一成。周期股方面，火電、工程機械及水泥板塊成資金避難所，市場預期下半年政府可能大興土木，以刺激疲弱的經濟，中國重汽（03808）一周上升兩成。

【同場加映】溫股知新：大市初步回穏 加倉時機漸近

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

板塊 寧德時代（深：300750） 港股 中國能源建設（03996） 中國重汽（03808）

上一篇文章

【騰訊700】騰訊入股 互動視頻服務商微吼時代

下一篇文章

【北水動態】科網股沽壓終見紓緩 北水買汽車股熱情不減
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近
【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近
【精明理財】快手曾跌穿80元 股民網上開Post 贈興 網民：幾年後應該可以翻家鄉
【精明理財】快手曾跌穿80元 股民網上開Post 贈興 網民：幾年後應該可以翻家鄉
【室內裝修】兩母子住450呎公屋 母體貼兒子互換房間 50萬變身氣派聚會空間 開放式廚房招呼朋友一流
【室內裝修】兩母子住450呎公屋 母體貼兒子互換房間 50萬變身氣派聚會空間 開放式廚房招呼朋友一流
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【職場熱話】公司派現金花紅 會計計錯數闖大禍 網民：多謝公司！
【職場熱話】公司派現金花紅 會計計錯數闖大禍 網民：多謝公司！
【樓市熱話】男友月入80k 同居費用全負擔 30K女友零付出 網民抱打不平
【樓市熱話】男友月入80k 同居費用全負擔 30K女友零付出 網民抱打不平