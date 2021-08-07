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【阿里巴巴9988】阿里傳向投資者預警 未來互聯網行業稅務成本料增

股樓投資 19:27 2021/08/07

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外電引述知情人士消息指，內地科網巨頭阿里巴巴(09988)警示投資者，隨着內地當局擴大對互聯網行業的控制行動，多年來向互聯網行業提供的稅收優惠將開始減少，估計內地大型企業將增加數以10億美元計的成本。這消息傳出前夕，阿里周五收報193.5元，上升0.5%。

阿里績後大行評級目標價一覽 另附瑞銀予香港商場股最新評級  詳情請看【下一頁

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該知情人士指，阿里在本周業績發布後的電話會議上告訴一些投資者，政府不再將其部分業務視為所謂的重點軟件企業，而符合這個資格的企業享有10％的優惠稅率。阿里預計，9月份季度的有效稅率為20％，高於一年前的8％。展望未來，阿里警告，大多數互聯網企業有可能不能再享受10％的低稅率。

另外，全球諮詢詢機構IDC發布《中國視頻雲市場跟蹤（2020下半年）》報告，阿里旗下的阿里雲連續三年居視頻雲整體市場份額第一，整體市場份額佔比達
26.2％。

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撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 港股

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