聯合航空要求美國6.7萬僱員須接種疫苗

▲ 聯合航空要求6.7萬名美國僱員，在10月25日前完成接種新冠疫苗，是首間作出相關規範的美國航空公司。（法新社資料圖片）

美國聯合航空（United Airlines）周五（8月6日)的一份備忘錄表示，6.7萬名美國員工必須接種新冠疫苗，在美國主要航空公司中率先實施這一規定。

公司在備忘錄中表示，員工必須接種疫苗，並且不晚於10月25日將接種記錄上傳到公司數據庫；不過，這個日期可能會改變。該公司6月中旬開始，要求新員工入職前提供疫苗接種證明。

除了聯合航空，高傳染性的病毒變種已經促使愈來愈多的公司要求員工接種疫苗，包括 Facebook、泰森食品等公司。微軟要求員工接種疫苗，才能進入該公司在美國的任何設施。其他公司如亞馬遜和富國銀行，推遲了公司辦公室全面重新開放的時間。

聯合航空首席執行官Scott Kirby和總裁Brett Hart在備忘錄中說，「我們知道你們中有人不贊成這個決定，但沒有甚麼比確保你們上班時的安全更重要，而且事實很明確：所有人都接種疫苗後，每個人都更安全。」

聯合航空還將要求以宗教或醫療原因尋求疫苗豁免的員工提供證明文件，其他拒絕接種疫苗的員工將被解僱。

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編輯：李勝君



