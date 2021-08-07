【騰訊700】騰訊被指微信產品不符合未成年人保護法　遭內地檢察院提公益訴訟　微信﹕將認真檢查（第二版）

▲ 【騰訊700】騰訊被指微信產品不符合未成年人保護法 遭內地檢察院提公益訴訟

騰訊 （00700） 被指，旗下微信產品的「青少年模式」不符合未成年人保護法，遭地方人民檢察院提起民事公益訴訟。

北京市海淀區人民檢察院發公告稱，該院在履行職責中發現，深圳市騰訊計算機系統有限公司的微信產品「青少年模式」不符合《中華人民共和國未成年人保護法》相關規定，侵犯未成年人合法權益，涉及公共利益。現發出公告，請擬提起民事公益訴訟的機關和社會組織在公告發出30日內將有關情況書面反饋本院。

騰訊微信團隊在微博作出回應，表示公司將認真「自檢自查」微信青少年模式的功能。帖文強調，公司非常重視青少年的健康成長，微信將承擔保護及引導青少年的社會責任。

微信青少年模式在去年10月上線，騰訊微信團隊稱，目前在青少年模式中，家長能夠設置視頻號、公眾號、小程序等產品的開放範圍，並限制青少年用戶發起直播、使用直播打賞功能。此外，該模式亦能限制青少年使用Q幣充值、信用卡、小遊戲等功能。

▲ 騰訊微信團隊在微博作出回應。

（第二版新增﹕騰訊微信團隊回應）

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編輯：袁諾曦