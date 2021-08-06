【電子消費券】置富上半年每單位分派增一成 稱消費券帶動商場人流上升兩成

在本港住宅區經營民生商場的置富產業信託(00778)公布，截至今年上半年可供分派予基金單位持有人之收益為4.91億元，按年升0.2％，每基金單位中期分派0.2496元，按年增10.4％，分派比率增至100%。上半年置富收入9.04億元，按年跌5％；物業收入淨額6.74億元，按年跌6.1％。置富周五收報8.57元，最新歷史周息率為5.7厘。

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置富行政總裁趙宇預期，隨著疫情改善，疫苗接種有成效及消費券等因素的帶動下，續租率能於下半年有所改善，而除了天水圍+WOO嘉湖商場外，集團物業組合的續租率維持在74％的健康水平，而今年下半年約18.4％的租約將會屆滿，正積極與租戶保持溝通，又指現時集團旗下商場的新租戶類別主要為餐飲、教育和健康產品等。

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自消費券月初推出以來，本港零售環境有改善。趙宇指出，消費券推出至今僅一星期，旗下商場人流於過去一周有所上升，並以8月份的第一個星期日為例，比較７月份的第一個星期日，平均人流上升約20％。她指消費券為消費市場注入約300億元，預期能帶動旗下商場商戶的生意，料民生類租戶如超級市場、街市及餐飲等將能受惠較多。

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