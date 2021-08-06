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【互聯網監管】李小加：監管警鐘已敲響　科技巨頭不要自視過高

股市 22:34 2021/08/06

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【互聯網監管】李小加：監管警鐘已敲響　科技巨頭不要自視過高

中國政府近日收緊對不同行業的監管力度，引發股市震盪。港交所 （00388） 前行政總裁、滴灌通聯合創始人李小加接受CNBC訪問時表示，北京近期對中國科技巨頭的監管打擊是一個「警鐘」，這些科技巨擘不應覺得自己是無法碰觸（untouchable）的，但他不預期這輪監管改革會影響港股一段長時間。

李小加認為，企業應該習慣改革的速度，不能因為公司變得強大，便理所當然地覺得沒有人敢對付你，所以此輪的監管改革就像一個警鐘。

李小加早前指數據安全問題將成企業大挑戰【下一頁】

「中國的監管模式與美國不同，對亞洲巨擘來說是個優勢。」李小加稱，當美國政府想對付一家壟斷企業時，單是機構性制衡，就需要數年甚至十年時間，但中國的監管模式則該她們可以迅速做事，果斷地找到問題後，可以立即制定政策，然後落實執行。

中國監管模式與美國差別不大

「很多人認為中國的監管模式與西方有大差異，但實際上只有少許分別。」李小加促請投資者去了解，現時中國監管機構正在尋找適當的措施，適用於這個快速發展的資本市場。

李小加稱，在公平、平等及效率之間搖擺是一個非常健康的自律行為，令大家不會過於傾斜在一邊，並允許社會及經濟更和諧地運轉。

相關文章：【李小加創業】「滴灌通」啟動擬引國際資本投內地小微企業　長遠擬建交易平台

相關文章：【數字化】李小加：中國小微企是投資藍海　支付系統連結小生意

 

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港股 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 中國 李小加

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