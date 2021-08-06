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小米1810推新產品 平板5將於下周二發布 雷軍同場演講

股樓投資 22:43 2021/08/06

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小米（01810）公布，小米平板5系列將於下星期二（10日）的發布會上同步推出，而根據小米的宣傳語「夢想人生，由自己執筆」配合海報的顯示，市場估計今次推出的平板5系列將會支援智能觸控筆。此外，小米日前公布，大會上還將發布包括小米MIX 4、小米首款高端智能音箱及小米第二款OLED電視等產品。

【新股IPO】理想汽車2015擬以每股118元定價，【見下頁】

另一方面，小米創辦人雷軍亦將於同場發表演講，雷軍日前已預告演講時長約1小時候，而且「只講過去沒講過的事情」。他指最近小米發生了很多重要變化，打算給大家做一次集中匯報，就有了再辦一場年度演講的想法。

同場加映:【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近

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記者：張以正

平板機 小米電視 小米集團－W（01810） 小米 港股

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