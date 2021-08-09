【芯片加價】官媒警告「缺芯不是炒芯理由」、批經銷商惡意漲價　中芯國際跌半成

▲ 【芯片加價】官媒批缺芯不是「炒芯」理由 經銷商惡意漲價致價格混亂 監管「該出手時就出手」

芯片（晶片）缺乏多時，汽車業成為重災區。央視財經發文指，「缺芯不是炒芯的理由」，指出芯片荒困擾汽車市場多時，多家車企因芯片短缺而停產或減產，但稱芯片價格推高不單是供求關係，更多是部份經銷商惡意漲價，引發市場價格混亂。

央視財經稱，針對汽車芯片市場哄抬炒作、價格高企等突出問題，市場監管總局「該出手時就出手」，近日對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經銷企業立案調查，「當此之時，『炒芯』者立即『收手』，懸崖勒馬，應是明智之舉」。

中芯國際 （00981） 股價半日跌5%，低見26.6元，成交22億元。華虹半導體跌7%，暫報50.9元，成交6億元。

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「伴隨『缺芯』的是『物以芯為貴』，與去年上半年相比，目前汽車芯片價格普遍上漲10倍到20倍，而且依然『一芯難求』。」

央視財經指，有車企負責人坦言，「搶芯」已成為一種常態。這一態勢如不扭轉，必將對龐大的汽車產業帶來不利影響。但推高不單是供求關係決定如此簡單。

部份芯片經銷商漲價10倍至20倍

報道引述有業內人士透露，與去年上半年相比，芯片廠商的漲價幅度大多在20%至60%，而到了部分經銷商手裡，則同比猛增10倍、20倍，漲幅不可謂不驚人。兩相對比來看，推動「搶天價芯片」的因素固然少不了「缺芯」，但更多是一些經銷商囤積居奇、漫天要價的「炒芯」。

「部分經銷商惡意漲價，引發市場價格混亂，加劇市場恐慌情緒。汽車企業無奈選擇大量囤貨掃貨，提高芯片庫存，以抵禦未來風險，進一步加劇『缺芯』的困境，導致惡性循環。」

文章指，遏制價格違法行為，維護市場價格秩序，監管層決不會手軟，並希望所有經營者加強自律，不囤積居奇，不哄抬價格，以誠信經營維護市場價格穩定。

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編輯：袁諾曦