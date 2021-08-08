【山地悠遊人生@iM網欄】遷往肯亞 動物大遷徙 （中）

大自然適者生存，在賽倫蓋蒂Serengeti國家公園裡的160萬隻牛羚/ 角馬Wildebeests 每年遷徙約三千公里的路，途中危機四伏，受到獅子、花豹、鬣狗、鳄魚的威脅， 多達數十萬隻在途中被獵食或自然衰老而死。但同時亦有約40萬頭新生命在雨季來臨前誕生，展示生命的奇妙。

大遷徙的基本模式；12～1月雨水充足時， 動物會散佈在 Serengeti 東南面， 一直延伸入 Ngorongoro 恩戈羅恩戈羅保護區的草原上， 雨季那裡是連綿數百平方公里的茵茵草原。 1～3月遷移至 Masawa 馬斯瓦禁獵區， 約4～6月，隨著旱季來臨，牛羚和斑馬便聚集在有固定水源的 Serengeti 西北面。6～8月份牛羚要跨過坦桑尼亞境內的Grumeti River， 持續乾旱令遷徙大軍在8～9月間紛紛向北跨過在肯亞、坦桑尼亞邊境的Mara River，遷往肯亞的Masai Mara。

▲ 大遷徙的基本路線，及四季酒店的位置

選肯亞馬賽馬拉 Masai Mara 還是坦桑尼亞國家公園 Serengeti National Park？

如果時間和經濟充裕， 還是極力推薦一定要去一次賽倫蓋蒂 Serengeti。如沒時間，那就選最容易抵達， 旅遊發展成熟的肯亞馬賽馬拉 Masai Mara， 特別在8～10月， 動物都集中在肯亞邊境內。因賽倫蓋蒂 Serengeti的面積是Masai Mara的十五倍，距離實在太遠，路程也十分轉折。 最近的城市Arusha是坦桑尼亞的一個小城市， 國際航班不多， 需由Zanzibar或肯亞的Nairobi轉機到Arusha 。然後再次轉乘50分鐘小型飛機到Seronera 或花2天車程才能進入賽倫蓋蒂。

▲ 賽倫蓋蒂 Serengeti國家公園入口

▲ 賽倫蓋蒂 Serengeti國家公園入口放置的長頸鹿頭骨

▲ 從Arusha 乘搭小型飛機到Seronera

Four Seasons Safari Lodge Serengeti 賽倫蓋蒂四季遊獵原墅酒店

那為甚麼還一定要去賽倫蓋蒂！因為通常最難到達的地方風景最迷人，國家公園內有200萬頭定居動物，非洲五大動物除了犀牛看不到， 其他四種；大象，獅子，非洲豹和非洲水牛幾乎每天看到。在保護區是裡面有幾家世界頂級的五星帳篷酒店，因應動物的遷徙而移動。另外有一家在保護區內唯一的五星酒店； Four Seasons Safari Lodge Serengeti 賽倫蓋蒂四季遊獵原墅酒店，首先是四季酒店品牌有保證， 評價極高，當知道這家獨特的酒店後， 我就開始籌劃， 終於入住了三個晚上， 絕對是我多年旅游住過印象最深刻的酒店。 Serengeti 四季提供非常舒適的住宿環境，從基本的客房＄1400美元，擁有私人泳池的套房＄2300美元， 到超大的別墅＄12000美元一晚。

▲ 酒店泳池的前方蓋了個跟泳池一樣大小水池，每天吸引許多動物來喝水。動物飲水池的水是酒店的污水經過過濾後排放出的， 住客在游泳時或用餐時可以看到一群群大象、長頸鹿等動物

▲ 酒店泳池的前方蓋了個跟泳池一樣大小水池，每天吸引許多動物來喝水。動物飲水池的水是酒店的污水經過過濾後排放出的， 住客在游泳時或用餐時可以看到一群群大象、長頸鹿等動物

▲ 在房間游泳休息時，經常看到動物出沒

▲ 住客在游泳時或用餐時可以看到一群群大象、長頸鹿等動物

▲ 住客在游泳時或用餐時可以看到一群群大象、長頸鹿等動物

▲ 酒店規定，太陽下山後要出門，即使只是走去餐廳，也需要打電話到前枱，他們會派穿著傳統服裝的專人來護送！

不用擔心，價格跟服務成正比，酒店提供全包式的餐飲， 包自助早、晚餐， 各式各樣的午餐及下午茶，傳統舞蹈晚餐等。 飲品一樣全天候可以在任何地方飲用，可選擇茶、咖啡、汽水、啤酒、紅白酒及香檳都包含在內。最厲害是我生日那天，酒店安排在泳池邊免費燭光晚餐。 套房空間寬敞，分別有客廳、睡房、浴缸，淋浴間和廁所。戶外區有休息區，淋浴間和迷你私人泳池。泳池面對大草原， 坐在休息區或游泳時，經常看到動物出沒。

酒店設備非常齊全，自設小形濾水廠， 酒店的食水是過濾後的地下水， 酒店花園內有個超大的泳池，泳池的前方蓋了個跟泳池一樣大小水池，每天吸引許多動物來喝水。動物飲水池的水是酒店的污水經過過濾後排放出的， 住客在游泳時或用餐時可以看到一群群大象、長頸鹿等動物。

▲ 參觀酒店自設的小形濾水廠

注意

～賽倫蓋蒂 Serengeti有兩個雨季，3~5月的長雨季幾乎每天滂沱大雨，泥濘滿佈， 不易看到大群動物。11～12月是短雨季，但每年雨季都會有偏差。

～酒店規定，太陽下山後要出門，即使只是走去餐廳，也需要打電話到前枱，他們會派穿著傳統服裝的專人來護送！

～酒店房費不包括Serengeti 賽倫蓋蒂國家公園入園費， 費用是每人每天＄82美元。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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