【新股IPO】內地私立醫美集團伊美爾遞上市申請

內地私立醫療美容機構伊美爾已向港交所提交上市申請，並委任海通國際為獨家保薦人。根據初步招股文件顯示，伊美爾主要業務包括注射美容診療及能量美容診療等醫療美容非手術服務，以及整形等醫療美容手術服務。

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截至今年3月底止，伊美爾首季錄收入2.7億元（人民幣，下同)，盈利1,005.3萬元，對比2020年同期錄得虧損3,698.4萬元。同期，該集團共設有9家醫療美容機構，擁有157名執業醫師。今年首季診療人次達11.15萬人，每次診療平均費用約2,278元。

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是次上市集資所得，將用於升級現有醫療美容機構；在北京、西安及三亞新設醫療美容機構；戰略收購醫療美容機構；改善信息技術基礎設施；及營運資金與一般企業用途。

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記者：張以正