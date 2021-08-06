【麥當勞優惠】麥當勞App新一輪優惠率先睇 29蚊嘆到雙層洋蔥牛蛋飽超值套餐 奶茶新地系列再回歸

麥當勞繼續推出優惠，麥當勞App於8 月9日至8月15日的一個星期，推出多張電子優惠券，優惠遍佈不同時段。



其中深受麥當勞粉絲愛愛戴的雙層洋蔥牛蛋飽下週再登場，麥當勞App的重點優惠包括「29元歎雙層洋蔥牛蛋飽超值套餐」。同時，全新「夏」午茶系列也設全新美食配搭，包括「17元歎芝蛋脆雞飽配飲品 (細)」和「18元歎原味麥炸雞配蘋果批」。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

繼 McCafé 早前推出珍珠系列全新飲品後，大受歡迎的「奶茶新地系列」將於 8 月 6 日再次登陸麥當勞甜品站。推出的產品包括香濃台式奶茶風味的奶茶(/扭紋)新地筒，茶味醇厚、入口柔滑。也有黑糖珍珠奶茶新地，在奶茶新地上加入煙韌黑糖珍珠和香甜黑糖漿。

【素食潮流】李嘉誠都有食 無牛真雪糕Ice Age! 中環開首間概念店 檸檬青蘋果味有驚喜，詳見【下一頁】

【香港奪銅】香港女子乒乓球隊勇奪奧運銅牌 恒基恒生齊送逾570萬元獎金 杜凱琹單人已累獲逾185萬元，詳見【下一頁】

同場加映：【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍



同時也有黑糖珍珠奶茶麥旋風，將奶茶新地、黑糖珍珠和 Oreo 曲奇碎混和，除了入口即溶的甜蜜，還能同時享受 Q 彈和鬆脆口感。優惠期內顧客可以優惠價8.5元 享受黑糖珍珠奶茶新地。