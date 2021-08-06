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【麥當勞優惠】麥當勞App新一輪優惠率先睇 29蚊嘆到雙層洋蔥牛蛋飽超值套餐 奶茶新地系列再回歸

理財智慧 21:42 2021/08/06

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麥當勞繼續推出優惠，麥當勞App於8 月9日至8月15日的一個星期，推出多張電子優惠券，優惠遍佈不同時段。


其中深受麥當勞粉絲愛愛戴的雙層洋蔥牛蛋飽下週再登場，麥當勞App的重點優惠包括「29元歎雙層洋蔥牛蛋飽超值套餐」。同時，全新「夏」午茶系列也設全新美食配搭，包括「17元歎芝蛋脆雞飽配飲品 (細)」和「18元歎原味麥炸雞配蘋果批」。

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繼 McCafé 早前推出珍珠系列全新飲品後，大受歡迎的「奶茶新地系列」將於 8 月 6 日再次登陸麥當勞甜品站。推出的產品包括香濃台式奶茶風味的奶茶(/扭紋)新地筒，茶味醇厚、入口柔滑。也有黑糖珍珠奶茶新地，在奶茶新地上加入煙韌黑糖珍珠和香甜黑糖漿。

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記者：陳詠妍


同時也有黑糖珍珠奶茶麥旋風，將奶茶新地、黑糖珍珠和 Oreo 曲奇碎混和，除了入口即溶的甜蜜，還能同時享受 Q 彈和鬆脆口感。優惠期內顧客可以優惠價8.5元 享受黑糖珍珠奶茶新地。

經濟 美食 甜品 麥當勞 Cafe

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