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【新冠疫苗】Novavax押後至第4季申請授權

環球社會熱點 21:01 2021/08/06

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美國藥廠Novavax原定今年第3季，在美國申請新冠疫苗緊急授權。但Novavax周四（5日）宣布推遲至今年第4季提交申請，以完成疫苗驗證工作。

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Novavax上月公布疫苗有效率超過90%，當時預計會於今年第3季，向美國食藥局（FDA）申請緊急使用授權。

但Novavax行政總裁Stanley Erck周四表示，該公司需要完成驗證程序，向美國FDA證明疫苗生産過程的一致性，因此決定延遲至今年第4季申請授權。

Novavax的疫苗臨床數據理想，但由於難以獲得疫苗生産原料和設備，該公司多次押後提交授權申請期限和大規模提高產量的時間表。

Erck表示藥廠每月產量有望於今季提高至1億劑，並預計可於第4季提高至1.5億劑。

三藩市接種強生疫苗者 可補打多劑輝瑞Moderna 【下一頁】

Erck稱藥廠已向印度、印尼及菲律賓申請疫苗授權，更形容其他國家的監管機構更積極推動Novavax疫苗通過授權程序。

此外，Novavax有望下月向英國監管機構提交授權申請，並在隨後數周內向澳洲和加拿大提交申請。

他在公司季度投資者會議上透露，Novavax疫苗或將優先於低收入國家推出，希望能滿足這些國家的基本疫苗需求。

責任編輯：鄭錦玲

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