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【美股分析】美股大幅跑贏新興股市 表現差距20年來最高

股樓投資 19:30 2021/08/09

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美國疫情隨著疫苗面世而逐步放緩後，美股走勢節節上升，標普500指數年初至今升18%，但新興市場股市卻在新型變種病毒肆虐之下表現平平，兩者表現分化導致新興市場股市相對美股表現跌至20年來的低位。

[美股追蹤] 巴郡上季多賺7% 惟連續3季淨賣出股票

美銀分析師表示，過去新興市場與美股估值出現巨大差異，主要是因為出現極端市況，如911恐怖襲擊以及環球金融海嘯，該行指在新興市場有到投資價值。然而，自2010年以來，美股與新興市場股市間的分野愈來愈大，除了在2016年及2017年，新興市場股市短暫跑贏外，長綫來說新興市場股市表現愈見落後。

事實上，MSCI新興市場指數地區比重中，中國股票的佔比高達34.6%，緊隨其後的便是台灣股票、南韓股票，兩者分別佔14.5%及13.4%。中國股市今年受緊縮政策及內地監管風波影響，MSCI中國指數年初至今跌%，成為拖累新興市場股市的黑手之一。

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撰文 : 林展鋒

疫苗 股票 巴菲特 指數 南韓 MSCI中國指數 海嘯 美股 中國指數 標準普爾500指數

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【美股分析】美銀策略師指接近看到賣出信號 料標指年底前約跌一成半

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