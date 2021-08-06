【美股分析】Delta變種病毒未阻美股升勢　儲局官員：或影響縮水步伐

本周四（5日）美股造好，標普500指數和納斯達克指數皆創收市新高，反映Delta病毒尚未影響市場氣氛。不過美國明尼阿波利斯聯儲局銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）本周警告指，變種病毒阻礙民眾找到工作，有可能會拖累經濟復甦，隨着病毒蔓延，極有可能會影響聯儲局縮水步伐。

美國勞工部周四公布數據，上周申請失業救濟金人數有所回落，錄得38.5萬人，較前值減少1.4萬人；同時連續申請失業救濟金人數也大幅減少，跌破300萬人，創去年3月以來新低。

另外，美國7月服務業與製造業活動亦強勁。尤其是服務業活動加速擴張，美國供應管理學會（ISM）周三（4日）宣布7月ISM服務業採購經理指數 （PMI） 升至64.1，不僅遠高於前值及預期，更創歷史高位。另外，7月Markit製造業採購經理指數終值錄得63.4，亦刷新歷史記錄，且好於市場預期。

【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近

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编辑：李勝男