【美國通脹】美國7月CPI按年升5.4%　上周原油庫存下跌

美國公布7月通脹數據。美國7月CPI按年升5.4%，高於預期的5.3%，前值5.4%；按月升0.5%，符預期，前值為0.9%。期內，扣除食品及能源的7月核心CPI按年升4.3%，符預期，前值為升4.5%；按月則升0.3%，低於預期的0.4%，前值為0.9%。

平均時薪方面，美國7月平均時薪按年跌1.2%，前值修正為跌1.6%。6月平均週薪按年跌0.7%，前值修正為跌1.0%。

另外，美國上周原油庫存減少44.7萬桶，少過預期的127.1萬桶。期內，汽油庫存減少140萬桶，少過預期的165.7萬桶。蒸餾油庫存增加176.6萬桶，預期為減少47.2萬桶。上周原油每日進口量減少79.6萬桶；煉廠產能利用率上升0.5個百分點。

====以下為8日10日數據====

美國公布7月NFIB中小型企業樂觀指數為99.7，低於預期的102，按月亦回落。另外第二季非農業生產力初值為2.3%，低於預期的3.2%，前值向下修訂，由5.4%修訂為4.3%。第二季單位勞動成本為1%，符預期，前值由1.7%修正為-2.8%。

====以下為8日6日數據====

▲ 美國7月非農就業人數增加94.3萬人，高於預期的增加87萬人

美國公布7月就業人口數據。美國7月非農就業人數增加94.3萬人，高於預期的增加87萬人，為去年4月以來最大的增幅，前值修正為增加93.8萬人。美國勞工部表示，這是主因休閒和酒店業、地方政府教育以及專業和商業服務領域的工作崗位顯著增加。

其中，7月私人部門就業人口為新增70.3萬人，略低於預期的70.9萬人，前值修正為76.9萬人。而製造業就業人口則新增2.7萬人，高於預期的2.5萬人，前值修正為3.9萬人。

另外，美國7月失業率錄得5.4%，低於預期的5.7%，為去年4月來新低，前值為5.9%。至於平衡時薪，7月按年升4%，高於預期的3.9%，前值修正為3.7%；按月則升0.4%，高於預期的0.3%，前值修正為0.4%。

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編輯：袁諾曦