【美國經濟數據】美國7月新屋開工按月跌7%錄153.4萬　遜預期

▲ 美國經濟數據 一文看清

美國7月新屋開工錄得153.4萬，低於預期的160萬，前值修正為165萬；按月計，跌幅為7%，遜於預期的跌2.6%，前值修正為跌5.3%。

至於營建許可，7月錄得163.5萬，按月升2.6%，均好於預期的161萬及升1%，前值修正為159.4萬及升3.5%。

上周MBA貸款申請指數為跌3.9%，前值為升2.8%。

====以下為8日17日數據====

美國7月零售銷售按月跌1.1%，遜於市場預期的跌0.3%，前值修正為升0.7%。7月核心零售銷售跌0.4%，差於預期的微升0.2%，前值修正為升1.6%。

分析指，美國7月零售銷售遜預期，或因變種病毒抑制了經濟活動、供應短缺打壓汽車和其他商品的銷售，但服務業支出可能令經濟在第三季保持強勁增長。由於全球半導體短缺，汽車生產受到了阻礙。芯片的短缺也影響了微波爐和冰箱等一些家用電器的供應。

====以下為8日16日數據====

美國8月紐約聯儲製造業指數為18.3，遜市場預期的29，前值為43。

====以下為8日13日數據====

美國消費者信心跌至2011年以來新低。美國密歇根大學公布，8月消費者信心指數初值驟降至70.2，遠遜預期的81.2。現況指數為77.9，遜預期的83.5；預期指數為65.2，遜預期的78。受訪者預計未來1年通脹率為4.6%。

美國消費大學調查主管Curtin表示，8月消費者信心下降，是受Delta變種病毒擴散所影響，擔心未來世界經濟表現將下降，但隨著變種病毒得到控制，消費者將轉向樂觀。

美國7月進口物價按月上升0.3%，遜預期的升0.6%，前值修正為1.1%。期內，出口物價按月上升1.3%，市場預期升0.8%，前值1.2%。

▲ 美國密西根大學消費者信心指數

====以下為8日12日數據====

美國7月最終需求生產物價指數（PPI）按年增長7.8%，高於預期，創2010年有紀錄以來最大漲幅；7月核心PPI按年增6.2%，亦超過預期的5.6%，表明大宗商品成本上升及供應瓶頸，仍在加大美企的通脹壓力。

此外，美國最新公布最新首次申領失業救濟申請人數。上周共有37.5萬人首次申領失業救濟，符預期，前一周修訂為38.7萬人。截至前一周，持續申領人數為286.6萬，少過市場預期的290萬人。

====以下為8日11日數據====

美國公布7月通脹數據。美國7月CPI按年升5.4%，高於預期的5.3%，前值5.4%；按月升0.5%，符預期，前值為0.9%。期內，扣除食品及能源的7月核心CPI按年升4.3%，符預期，前值為升4.5%；按月則升0.3%，低於預期的0.4%，前值為0.9%。

平均時薪方面，美國7月平均時薪按年跌1.2%，前值修正為跌1.6%。6月平均週薪按年跌0.7%，前值修正為跌1.0%。

另外，美國上周原油庫存減少44.7萬桶，少過預期的127.1萬桶。期內，汽油庫存減少140萬桶，少過預期的165.7萬桶。蒸餾油庫存增加176.6萬桶，預期為減少47.2萬桶。上周原油每日進口量減少79.6萬桶；煉廠產能利用率上升0.5個百分點。

====以下為8日10日數據====

美國公布7月NFIB中小型企業樂觀指數為99.7，低於預期的102，按月亦回落。另外第二季非農業生產力初值為2.3%，低於預期的3.2%，前值向下修訂，由5.4%修訂為4.3%。第二季單位勞動成本為1%，符預期，前值由1.7%修正為-2.8%。

====以下為8日6日數據====

▲ 美國7月非農就業人數增加94.3萬人，高於預期的增加87萬人

美國公布7月就業人口數據。美國7月非農就業人數增加94.3萬人，高於預期的增加87萬人，為去年4月以來最大的增幅，前值修正為增加93.8萬人。美國勞工部表示，這是主因休閒和酒店業、地方政府教育以及專業和商業服務領域的工作崗位顯著增加。

其中，7月私人部門就業人口為新增70.3萬人，略低於預期的70.9萬人，前值修正為76.9萬人。而製造業就業人口則新增2.7萬人，高於預期的2.5萬人，前值修正為3.9萬人。

另外，美國7月失業率錄得5.4%，低於預期的5.7%，為去年4月來新低，前值為5.9%。至於平衡時薪，7月按年升4%，高於預期的3.9%，前值修正為3.7%；按月則升0.4%，高於預期的0.3%，前值修正為0.4%。

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編輯：袁諾曦