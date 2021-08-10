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【美國經濟數據】美國非農業生產力增2.3% 遜預期

股市 21:23 2021/08/10

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美國公布7月NFIB中小型企業樂觀指數為99.7，低於預期的102，按月亦回落。另外第二季非農業生產力初值為2.3%，低於預期的3.2%，前值向下修訂，由5.4%修訂為4.3%。第二季單位勞動成本為1%，符預期，前值由1.7%修正為-2.8%。

====以下為8日6日數據====

美國7月非農就業人數增加94.3萬人，高於預期的增加87萬人

美國公布7月就業人口數據。美國7月非農就業人數增加94.3萬人，高於預期的增加87萬人，為去年4月以來最大的增幅，前值修正為增加93.8萬人。美國勞工部表示，這是主因休閒和酒店業、地方政府教育以及專業和商業服務領域的工作崗位顯著增加。

其中，7月私人部門就業人口為新增70.3萬人，略低於預期的70.9萬人，前值修正為76.9萬人。而製造業就業人口則新增2.7萬人，高於預期的2.5萬人，前值修正為3.9萬人。

另外，美國7月失業率錄得5.4%，低於預期的5.7%，為去年4月來新低，前值為5.9%。至於平衡時薪，7月按年升4%，高於預期的3.9%，前值修正為3.7%；按月則升0.4%，高於預期的0.3%，前值修正為0.4%。

相關文章：【美國經濟】美國7月ADP私人就業職位增33萬　不及預期一半　一文看清ADP數據

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編輯：袁諾曦

經濟 就業人數 非農就業 美國 失業率

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