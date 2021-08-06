【科技股熊災】科技股跌市成災 快手高位跌逾7成 市值蒸發一個美團 跌幅最大竟另有他股

年初至今，科技股成了股民的惡夢，先是年初被市場「殺估值」，資金流出去傳統周期股；到近期面臨官方監管壓力，由電商、外賣平台反壟斷，到本周手遊業一度被官媒評為「精神鴉片」，本已低殘的科技股再跌至潰不成軍。

近期跌勢最矚目的，首推快手（01024），截至本周四（5日）收市價89.1元，較今年2月上市時高位417.8元計，跌幅達79%。以市值計，快手蒸發了近1.4萬億元，僅餘3,500億元，以現時美團（03690）市值亦不過1.3萬億元，快手市值相當於蒸發了一間美團。

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想當初快手來港招股上市，挾首隻短視頻股之威，雖然公司沒有盈利，定價115元之高，但仍錄得超額認購1,200倍，凍結資金1.26萬億元，認購人數更達142萬人，成為史上最受歡迎的新股。股東名單也是星光熠熠，騰訊（00700）持股逾20%，為最大股東；基石投資者則吸引了淡馬錫、富達、阿布扎主權基金及新加坡主權基金GIC等。

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快手上市之初未有令股民失望，股價最高曾升至417.8元，較招股價足足升了2.6倍，市值暴漲至1.7萬億元，但奈何走勢每下愈況，更遇上科技股股災，對於這隻沒有盈利的股份，由雲端跌至地獄，現時更跌穿招股價，何時能返家鄉是未知之數。

在一眾大跌的科技股中，快手原來只是排名第二，新東方在綫（01797）才是跌得最傷的一員，股份今年1月仍高見30.05元，但至周四只得4.88元，高位計不見了84%。新東方在綫既受到殺估值之影響，近期亦受到教育股監管之衝擊，單是7月份至今，股價已跌近5成，故成為今年暫時傷亡最慘重的科技股。

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記者：李兆明