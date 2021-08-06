【趣話財經】有內地券商預測寧德時代2060年估值成熱話　盤點另外3大分析員「神預測」

近日，國信證券一份研究報告在投資界成為熱話，因該分析員對電池業一哥寧德時代（深：300750）作預測，估值已經睇到2060年！

內媒報道，該券商分析師對寧德時代儲能業務進行分析，認為增量賽道儲能未來競爭激烈，預計最終寧德時代能佔據全球市場佔有率15%至25%，分析得出2060年寧德時代儲能業務營收體量區間為1500億元至2000億元中樞為1714億元。

內媒引述業界人士指，一般分析師用3至5年時間預測較為合理，直接預測40年後的業績顯得誇張，因為時間跨度越大，各種技術和環境變化等不確定因素就越多，估值模型需要使用的條件參數也越多。

事實上，之前亦曾出現較為跨張的預測引起投資界熱議，以下為4大分析員「神預測」：

1.Seeking alpha分析師：到2040年，蔚來有望實現萬億市值

外國知名投資網站Seeking alpha的分析師曾大膽預測，如果NIO能夠抓住其早期在中國電動汽車和電池充電基礎設施業務方面的領先地位，併成功實現在國際上擴大業務規模，那麼到2040年，NIO的估值將達到1萬億美元。

2.Piper Sandler分析師：到2040年，大眾汽車將取代特斯拉，穩坐電動汽車市場頭把交椅

Piper Sandler的分析師Alexander Potter曾發布一份非常詳盡的電動車銷售預測，預測到2040年。大眾汽車的電動車將在汽車市場佔據絕對的統治地位，甚至可取代特斯拉（美：TSLA）。

3.中金：到2029年，茅台市值將突破10萬億大關

中金在2019年曾發表研報指，茅台（滬：600519）、五糧液在未來10年營收和利潤有望增加10倍以上，且確定性在行業中最高。據中金測算，10年後（即2029年）茅台淨利潤將達到3520億元。如果保持過去3年平均估值水平，即30倍左右市盈率，屆時貴州茅台的市值將突破10萬億大關。

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