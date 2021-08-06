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傳Facebook研新技術分析WhatsApp加密訊息　助投放個人化廣告

科技 21:43 2021/08/06

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近日有外媒報道指，Facebook 正研究利用人工智能（AI）分析通訊應用程式WhatsApp內的加密訊息。(WhatsApp官方照片)

近日有外媒報道指，Facebook 正研究利用人工智能（AI）分析通訊應用程式WhatsApp內的加密訊息。目標在不侵犯WhatsApp用戶的私隱下，從加密數據推算訊息內容，以便植入更加個人化的廣告 。

不過WhatsApp負責人Will Cathcart最新回應指，Facebook不會應用同態加密於WhatsApp上，同態加密技術的作用並非如此。他其後補充指，WhatsApp會持續積極提高平台安全性。

【東京奧運】南韓藉AI訓練射箭選手　研「電子靶」助提高命中率

外媒The Information報道指出，WhatsApp目前對用戶發送的訊息採取「點對點加密」，只有訊息的發送者及接收者才可讀取對話內容，杜絕第三方截取相關資訊，就連WhatsApp母公司Facebook也無法獲取用戶的聊天記錄。因此，有傳Facebook正積極招攬科研人才，助開發同態加密技術（Homomorphic Encryption）及人工智能。

若該企成功研究同態加密技術，則可確保訊息保持加密狀態，但同時又可讀取及分析其中的內容。

據悉，Google和亞馬遜（Amazon）等科技企業亦正研發該技術，有望推薦更緊貼用戶需求的廣告。

【東京奧運】選手IG發布影片侵權　有咩攝影IG重溫精彩時刻？（附連結）

【Apple】蘋果將自動偵測iPhone、iCloud照片　阻兒童色情圖像外流

責任編輯：陳泳如

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