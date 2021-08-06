【明賺暗蝕】沙田好運中心兩房變一房　3年帳面只賺18.2萬　料實際微蝕離場

單位裝修、改則本是依業主喜好作個人調整，但若想將物業轉售，會否因單位間隔有所改動而影響升值力？利嘉閣郭建民表示，沙田好運中心楓林閣中層E室的二手成交個案，單位實用面積約348平方呎，原則兩房改一房，外望樓景。單位放盤約1個月，原叫價560萬元，經議價後減價2萬元或約0.4%，新近以558萬元沽出，折合實用面積呎價約16,034元。

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據悉，原業主於2018年1月，以約539.8萬元購入上述單位，持貨滿3年，現轉手帳面獲利約18.2萬元，物業升值約3.4%。

郭建民補充，上述為沙田好運中心8月至今首宗二手成交個案，屋苑現時約有52個單位放售，叫價由520萬元起。

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