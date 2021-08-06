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【異動股】業績報喜惟高位沽壓重 中芯國際現大陰燭要小心？

股樓投資 20:07 2021/08/06

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中芯國際 （00981） 公布第二季業績，純利按年升4倍至6.9億美元。公司預計，今年第三季收入按季增加2%至4%，全年EBITDA將超過30億美元，毛利率維持在30%左右。公司又表示，第二季毛利率上升主要來自產能提高、產品加價及產品結構調整，加價影響因素大約是9%。公司又預期，由於目前半導體廠產能擴張及交貨都較慢，供不應求的情況將至少維持至2022年上半年，預計今年第三季及第四季產品價格將持續向上。

受消息帶動，今日中芯國際股價曾升一成至30.8元，創1個月高位，但其後升幅回落，收市報28.15元，較上日收市升將0.9%。今日股價見大陰燭兼成交急升，小心是回落的先兆。

同場加映 【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 EBITDA 經濟 異動股 純利 中芯國際（00981） 成交

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