【MIRROR】MIRROR爆紅廣告收入增近7成 電盈上半年核心收益增9% ViuTV業務虧損收窄

電訊盈科（00008）收市後公布，上半年核心收益增9%至181.4億元，綜合EBITDA按年增4%至56.1億元，集團將每股派發中期息9.36仙，按年增2%。集團旗下男團MIRROR爆紅，相信亦有助其OTT及ViuTV免費電視業務收窄虧損，並加快轉盈步伐。電盈全日升0.5%，報4.2元，成交2650萬元。

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集團指，MIRROR有助吸引新增及現有廣告客戶增加廣告支出，使上半年廣告收益增66%至1.9億元。而收視上升亦有利於藝人管理及活動業務，使免費電視及相關業務表現超出預期。期內，集團的OTT及ViuTV免費電視相關業務收益分別增長29%及97%。

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在主營業務方面，香港電訊（06823）受惠於寬頻及數據服務需求持續強勁，更多客戶採用5G服務令流動通訊業務收益上升，以及手機銷售提升，收入增加7%至156.4億元，分部EBITDA上升3%至57.2億元。而企業方案業務的收益及EBITDA則分別上升51%及118%，至28.9億元及4.9億元。

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