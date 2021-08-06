  • 29°C
香港時間 : 2021806日 (五) 20:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打疫苗有獎抽】香港銀行公會疫苗接種大抽獎 已有超過61萬人登記

理財智慧 20:04 2021/08/06

分享：

為鼓勵更多市民接種新冠疫苗，香港銀行公會舉辦疫苗接種大抽獎，於7月26日正式接受登記，截至今天（8月6日）中午，已有超過61萬人登記。有興趣者由即日起至9月13日下午5時，到「大抽獎」的網站登記

【打疫苗有獎抽】香港銀行公會推疫苗大抽獎  得獎者可獲10萬元信用卡免找數簽賬額【見下頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

「大抽獎」由31家會員銀行贊助，總值650萬，以信用卡免找數簽賬額或購物禮券的方式送出。信用卡免找數簽賬額由11家參與的銀行協助安排，得獎者可以用作購物和消費。

【奧運熱潮】奧運獎牌何價？ 最貴原來賣過百萬美元 【見下頁

將於9月17日，由電腦隨機抽出65名得獎者，各10萬港元，以信用卡免找數簽賬額或購物禮券的方式送出。得獎者名單將於9月24日刊登在「大抽獎」網頁和本地報章，而得獎者會獲個別通知。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

疫苗 經濟 信用卡 港元 香港 香港銀行公會

上一篇文章

【美股分析】美股企業次季業績勝預期　高盛上調標指年底目標價　料標指全年升25%

下一篇文章

【九倉置業】租務最壞情況料過惟中港通關無期 花旗滙豐齊降九倉置業目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港奪銅】香港女子乒乓球隊勇奪奧運銅牌 恒基恒生齊送逾570萬元獎金 杜凱琹單人已累獲逾185萬元
【香港奪銅】香港女子乒乓球隊勇奪奧運銅牌 恒基恒生齊送逾570萬元獎金 杜凱琹單人已累獲逾185萬元
【樓市熱話】男友月入80k 同居費用全負擔 30K女友零付出 網民抱打不平
【樓市熱話】男友月入80k 同居費用全負擔 30K女友零付出 網民抱打不平
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【精明理財】快手曾跌穿80元 股民網上開Post 贈興 網民：幾年後應該可以翻家鄉
【精明理財】快手曾跌穿80元 股民網上開Post 贈興 網民：幾年後應該可以翻家鄉
【薈藍價單】青衣薈藍價錢曝光　首批單位64伙　折實最平388.8萬起
【薈藍價單】青衣薈藍價錢曝光　首批單位64伙　折實最平388.8萬起
【異動股】基石投資解禁美國App停運 快手股價急跌高位唔見八成
【異動股】基石投資解禁美國App停運 快手股價急跌高位唔見八成