【打疫苗有獎抽】香港銀行公會疫苗接種大抽獎 已有超過61萬人登記

為鼓勵更多市民接種新冠疫苗，香港銀行公會舉辦疫苗接種大抽獎，於7月26日正式接受登記，截至今天（8月6日）中午，已有超過61萬人登記。有興趣者由即日起至9月13日下午5時，到「大抽獎」的網站登記

【打疫苗有獎抽】香港銀行公會推疫苗大抽獎 得獎者可獲10萬元信用卡免找數簽賬額【見下頁】

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「大抽獎」由31家會員銀行贊助，總值650萬，以信用卡免找數簽賬額或購物禮券的方式送出。信用卡免找數簽賬額由11家參與的銀行協助安排，得獎者可以用作購物和消費。

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將於9月17日，由電腦隨機抽出65名得獎者，各10萬港元，以信用卡免找數簽賬額或購物禮券的方式送出。得獎者名單將於9月24日刊登在「大抽獎」網頁和本地報章，而得獎者會獲個別通知。

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