【九倉置業】租務最壞情況料過惟中港通關無期 花旗滙豐齊降九倉置業目標價

九倉置業（01997）剛公布上半年業績，基本溢利較去年下半年跌10%，中期股息率減幅則收窄至3%。業績後多間大行下調公司目標價，其中滙豐認為公司租務最壞時間已過，鋪位出租情況理枇3，亦不用提供租金優惠，可幫助公司回復至正增長。不過，由於香港零售租務欠佳，因此下調目標價，由50.5元降至47.2元，但維持「買入」評級。

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花旗則指由於近日內地與澳門的疫情，預計香港通關的時間進一步推遲，今年中港通關機會低，將拖累九倉的表現，把目標價由56.5元降至49.3元，但認為現時股息率吸引，重申「買入」評級。

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