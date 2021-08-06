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【素食潮流】李嘉誠都有食 無牛真雪糕Ice Age! 中環開首間概念店 檸檬青蘋果味有驚喜

理財智慧 20:10 2021/08/06

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近年素食成本港飲食文化新潮流，長和系創辦人李嘉誠旗下的維港投資（Horizons Ventures）有份投資的美國「蛋白科技」公司Perfect Day，早前跟本港小店「Igloo Dessert Bar」合作，推出亞洲無動物成份奶製品的品牌「Ice Age! 」。


Ice Age! 運用Perfect Day的科技蛋白，不經牛隻，也可得到豐富蛋白質。透過微生物發酵過程， Perfect Day 成功研發「非動物乳清蛋白分離物」，分子結構和營養與傳統牛奶蛋白質一樣，非牛之奶，但仍是「奶」，故Ice Age! 所製的雪糕依然奶滑可口。

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Ice Age!更聯同李嘉誠投資研發的抗衰老藥TRU Niagen樂加欣推出雪糕，每杯雪糕含100毫克的TRU NIAGEN，成份有助激活細胞黃金效率，也有助提升活力同醒腦提神，維港投資公關透露，該產品的銷情十分理想。

【銀債2021】每位申請人最多可獲14手 新一批銀債總發行額為300億元，詳見【下一頁


Ice Age! 也剛於中環置地廣場開設第一家實體概念店，推出更多「港人港製」健康口味，並與名廚兼Little Bao及Happy Paradise總廚May Chow合作，特製「彩虹忌廉味」雪糕，相關產品收益將捐予非牟利機構Pink Alliance 粉紅同盟，支持推動平權。

【消費優惠】一田超市舉辦「一田夏麵祭」 推出多款人氣必試 提供額外折扣，詳見【下一頁

於Ice Age!的 置地概念店，顧客可嘗到四款清新口味：楊枝甘露味、海鹽焦糖味、檸檬青蘋果味、雪梨桂花味，並可自選各款味道和配料，並首次推出家庭裝，陪著一家大細放暑假。

記者也親身品嚐以上四款口味雪榚，質感及味道也跟一般雪榚無異，其中檸檬青蘋果口味有驚喜，感覺清新及特別。

【奧運熱潮】慶祝港隊報捷 港鐵向市民送出10萬張單程車票，詳見【下一頁

Ice Age! 概念店資訊：
地址：置地廣場中庭 1樓106號店鋪
營業時間：上午11時至晚上8時營業
產品價錢如下：
雙球：48元
雪糕新地 ：68元
家庭裝(可選兩款，共10球雪糕，連可再用冰桶) ：248元 


Ice Age! 不含動物成份乳製品全列:

⦁    焦糖爆谷味
⦁    榛子朱古力味  
⦁    椰子味  
⦁    忌廉曲奇味 
⦁    薑汁撞奶味 (僅限於百佳超市、 Ice Age!網上訂購及置地店)
⦁    柑桔鳳梨味
⦁    楊枝甘露味 
⦁    抹茶忌廉曲奇 (僅限於Ice Age!置地店及 Matchali)
⦁    薄荷味 (僅限於City’super、Ice Age! 網上訂購及置地店)
⦁    花生醬朱古力味
⦁    花生糖味 (僅限於百佳超市、Ice Age! 網上訂購及置地店)
⦁    雪梨桂花味 (僅限於 City’super Ice Age! 網上訂購及置地店)
⦁    彩虹忌廉味 (僅限於Ice Age! 置地店及 Little Bao)
⦁    紅棗味   
⦁    海鹽焦糖味 
⦁    檸檬青蘋果味
⦁    士多啤梨味  
⦁    樂加欣雲呢拿味
⦁    樂加欣黑朱古力味
⦁    樂加欣士多啤梨味   

 

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記者：陳詠妍

市場拓展 蛋白質 中環 李嘉誠 置地廣場 The Landmark 雪糕

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