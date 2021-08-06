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【異動股】半新股騰盛博藥急升近17%創新高　 新冠中和抗體試驗對Delta病毒有效

股樓投資 19:50 2021/08/06

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半新股騰盛博藥急升近17%創新高。集團昨日公布，旗下新冠中和抗體試驗顯示對Delta病毒有效。集團公布數據，其新冠中和抗體已完成美國三期臨牀試驗的846病人的入組，臨牀前毒理實驗顯示對Delta病毒有效。若後續數據積極，將會有被用於EUA的可能性，這也將是中國唯一一個獲批的中和抗體。公司已與中國政府機構及醫院開展合作，向廣州、深圳、瑞麗、昆明、南京以及揚州提供BRII-196/BRII-198開展緊急救治，積極配合中國政府進行緊急支援。

另外，集團昨日亦公布，聯席全球協調人以每股22.25元部份行使超額配股權，涉共1,375.3萬股，佔發售總數12.33%，額外所得淨額約2.94億元。此外，有關全球發售的穩定價格期已於昨天結束。期間，穩定價格經辦人摩根士丹利亞洲在市場購買合共298.4萬股，每股作價介乎19.22-22.25元，最後一次購買日期7月28日，價格22.25元。

 

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撰文 : 周兆邦

騰盛博藥—B（02137） 港股

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