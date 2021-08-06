【網絡安全】開拓網絡安全市場 德勤聯同環電集團合作 為企業提供全面網絡方案

疫情令大眾急速適應遠距離的網上工作模式，同時引起各界對網絡安全的關注。德勤和HGC環電集團近日宣布一項新合作，為企業提供一個排除網絡風險的解決方案服務，以抵禦網絡攻擊。

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HGC環電行政總裁郭詠邦表示，德勤擁有危機管理優勢，是次合作有助集團提供更佳的服務；他又透露，現時已有本港一家電力公司採用了由兩間公司合作提供的服務，同時除了大型企業受惠外，亦會向中小企提供相關服務；據悉，今次合作推出的網絡安全產品組合，能預測最新的網絡威脅，並提出整體預防策略及改善設計，而非局限於日常自動化的網絡安全反應。

他坦言，並沒有單一的方案能夠提供全部服務，以滿足市場需求，故大多方案均以個人制定的模式居多，以便配合各人需要；同時兩家公司亦正研究為中小企提供已預製的方案，讓他們能受惠於該公司網絡安全服務。

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責任編輯：潘曉豐