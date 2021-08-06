【美股焦點】迷因股新成員加入 羅賓漢股價如坐過山車

自年初的Gamestop（GME）狹空事件後，迷因股（Meme Stocks）成為美股新勢力。迷因股不需強勁基本面支持，只要社交媒體的散戶吹捧，單日股價暴升兩三成絕非等閒。當然，迷因股「散水」的速度也較快，單日調整可高達兩至三成。

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深受美國散戶歡迎的劵商羅賓漢（Robinhood）於上周四（7月29日）上市後，首日開市股價跌8.37%，但及後數天股價便扶搖直上，周一（2日）單日股價升幅達7.2%，及後周二及周三亦分別大升24.2%及50.4%，但本周四（5日）該股突然大跌27.59%，直至周五（6日）開市前報50.97美元。

據外媒報道，Robinhood已經成為散戶討論最多的「網紅股」。根據SwaggyStocks數據，在美國Reddit論壇「WallStreetBets」談論區當中，Robinhood是過去24小時內該論壇討論度最高的股票，談論次數超過1,700次；排名第二的AMD僅被提及388次。

值得留意，羅賓漢並非全無基本面支持，根據ARK每日披露的持倉變動，科技股女股神Cathie Wood旗下的ARK Invest於Robinhood上市首日已經建倉，隨後連日又持續增持，現時ARK Invest旗下基金合共持有近646萬股Robinhood，以最新價計算，總值超過4.58億美元。



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