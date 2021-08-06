【新功能】Twitter Spaces推新功能 聊天室主持人可邀兩名用戶 擔任管理員工作

Twitter早前移除了限時動態功能Fleets後，團隊繼而將開發重心放在其多人線上語音聊天功能Spaces的身上。近日Spaces再度推出新功能，聊天室的主持人可以邀請另外兩名用戶幫忙擔任管理員的工作。

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Twitter表示，每個Spaces可以有1位主持人（Host）、2位副主持人（Co-host）和 10 位發言者。副主持人可以邀請其他用戶加入聊天室，靜音及移除喧鬧的參與者，以及釘選推文。但他們無法移除主持和另一位副主持人，亦無法直接結束聊天室，而主持只需直接在系統中選擇添加副主持人，然後再尋找特定用戶即可邀請。

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鑑於Clubhouse的成功，不少應用 程序都把 多人線上語音聊天 室拼接到 他們的平台上，如Spotify推出了Greenroom，Facebook推出了Live Audio Rooms等。因此Twitter 把開發重心放在Spaces上也是大勢所趨。

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責任編輯：羅浩濂