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【監管風暴】官媒要求視頻平台改善低俗內容 快手再創歷史新低

股樓投資 19:35 2021/08/06

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中國近日在多個行業收緊監管，今日內地官媒發表評論，指抖音、快手 （01024） 等網絡企業為了利益，只以流量為中心、以盈利為目標，為了得到高流量及盈利，只炮製低級快樂嘩眾取寵，這些企業流量為王的心態，鼓勵低質、低俗、低智的內容，長遠損害網絡視頻行業的良性發展，麻痺用戶的毗考能力。

雖然文章沒有呼籲政府加強監管，但文章認為平台運營企業應回歸到內容為王的正確價值觀月，推動更科學合理、更符合用戶期待、更多優質內容。

該評論引起市場對短視頻企業的監管憂慮，剛有基石投資解禁的快手 （01024） ，股價一度急跌逾一成，失守80元，曾創78.6元的歷史新低，其後跌幅收窄，收市跌4.7%報84.9元；另一短視頻平台嗶哩嗶哩 （09626） 則曾跌近5%至607元，但其後獲資金追捧收復失地，收市升0.2%至629元，以接近全日高位收市。

同場加映 【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 抖音 中國 嗶哩嗶哩—SW（09626） 快手—W（01024）

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