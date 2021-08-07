【騰訊700】騰訊入股 互動視頻服務商微吼時代

近期遊戲及音樂業務相繼傳出面臨監管的騰訊(00700)，投資步伐暫未受影響。據天眼查Ａｐｐ顯示，8月5日，北京微吼時代科技有限公司發生工商變更，新增股東廣西騰訊創業投資有限公司，註冊資本由約1,371萬人民幣增至約1,491萬人民幣，增幅約為8.8％。官網顯示，北京微吼時代科技有限公司是一家企業級互動視頻雲平台，一站式互動視頻解決方案服務商。騰訊周五收報453.6元，上升3.3%。

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另外，花旗發表報告指，現時逐漸收緊的監管環境及最近的反競爭法調查，將使互聯網企業如騰訊和網易（09999）等，將錯過「主要軟件企業」減稅，亦預期今年部分科企在獲得優惠稅率方面顯得有困難。花旗續指，假設若騰訊在今年第二季起不再獲得稅務優惠，今年的有效稅率將由15.5％上升至25％，而盈利將會下降6.1％，預期在上述情況下，未來兩年的盈利將分別下降8.9％及9.1％。至於網易，今年的有效稅率由20.6％上升至26％，今年盈利將會下降4.3％，未來兩年盈利將會下降6.4％。

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