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【長和系】長和向太古收購聯合船塢一半權益 同時購香港打撈及拖船50%股份

股樓投資 21:20 2021/08/06

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長和（00001）宣佈，與太古（00019）已就收購香港聯合船塢集團的50%權益，達成一份具約束力協議。交易完成後，長和將會全資持有聯合船塢。同時，長和將會向太古收購香港打撈及拖船的50%股份。

【MIRROR】MIRROR爆紅廣告收入增近7成 電盈上半年核心收益增9% ViuTV業務虧損收窄  詳情請看[下一頁]

聯合船塢及其附屬公司主營輪機工程、港口打撈和拖船及相關服務、機電工程服務等。而香港打撈則是於1930年代成立，而目前聯合船塢的打撈及拖船業務亦是源於香港打撈。

【異動股】業績報喜惟高位沽壓重 中芯國際現大陰燭要小心？ 詳情請看[下一頁]

長和全日升2.6%，收報57.85元，成交4.3億元；太古全日升0.7%，報48.35元，成交3227萬元。

同場加映：【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近

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撰文 : 趙家盈

收購 成交 工程 太古 香港 太古股份公司 A（00019） 長和（00001） 港股

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