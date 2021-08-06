【長和系】長和向太古收購聯合船塢一半權益 同時購香港打撈及拖船50%股份

長和（00001）宣佈，與太古（00019）已就收購香港聯合船塢集團的50%權益，達成一份具約束力協議。交易完成後，長和將會全資持有聯合船塢。同時，長和將會向太古收購香港打撈及拖船的50%股份。

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聯合船塢及其附屬公司主營輪機工程、港口打撈和拖船及相關服務、機電工程服務等。而香港打撈則是於1930年代成立，而目前聯合船塢的打撈及拖船業務亦是源於香港打撈。

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長和全日升2.6%，收報57.85元，成交4.3億元；太古全日升0.7%，報48.35元，成交3227萬元。

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