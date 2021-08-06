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二手睇樓量企穩活躍水平微升0.3%　美聯：新盤開售前焦點重投二手

股樓投資 19:16 2021/08/06

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股市反覆波動，但樓市表現仍然不俗，發展商新盤亦積極部署登場，刺激市場購買意欲上升。據美聯物業分行統計，本周末（8月7日至8日）15個指標屋苑預約睇樓量錄得約576組，較上周末微升約0.3%。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，踏入8月份多個新盤已取得預售樓花同意書，並部署推售，並將成為市場焦點及吸納購買力，全月一手交投有機會回升至2,200伙水平，二手交投料受惠氣氛，平穩向好。雖然新盤成焦點，不過由於本周末市場未有全新大型新盤推售，故本周末市場焦點重投二手屋苑，不乏準買家在二手市場尋找筍盤，部分更流向二三線屋苑，故本周末二手屋苑預約睇樓量亦有所增加。

港島南區黃竹坑上蓋揚海部署推售，勢將成為市場焦點，惟美聯物業代理表示，新盤開售前購買力仍流向二手。本周末港島區4個指標屋苑的預約睇樓量按周續升約2.9 %，錄約141組水平。代理指，購買力持續釋放，加上本周末未有大盤推售，故不乏準買家在市場尋寶，本周末該屋苑預約睇樓活動保持。此外，康怡花園本月暫已錄得約2宗買賣成交，雖然早前股市波動，但由於磚頭保值，買家入市意欲仍見高漲，惟筍盤盤源收窄，故成交量受阻，本周末該屋苑預約睇樓量輕微上升，並錄得約40組水平。

九龍區7個指標屋苑周末預約睇樓量暫錄約163組，較上周末升約3.8%。當區代理表示，樓市氣氛旺熱，多個焦點新盤獲批預售，即將短期內登場，市場購買力料進一步湧現，將8月樓市氣氛推升，二手睇樓活動仍頻，匯景花園本周末預約睇樓量暫錄約16組，按周升約6.7%。而美孚區二手交投活躍，美孚新邨本周末預約睇樓量暫錄約45組，按周升約12.5%。

至於新界區將有數個新盤部署推售，加上二手盤源陸續消化，導致交投步伐略見放緩，本周末4個指標屋苑睇樓量錄約272組客，按周微跌2.9%。代理指早前區內二手連環錄承接，盤源有待補充，其中沙田第一城呈價高量跌情況，本周末約有52組客預約睇樓，按周小幅回落。天水圍方面，新地（00016）旗下Wetland Seasons Bay新盤料最快下周開價，部分買家轉投一手物業，嘉湖山莊本周末預約睇樓量錄約105組，較上周減少約4.5%。

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撰文 : 謝昕蕎

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