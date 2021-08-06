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【中國恒大 3333】標普再降中國恒大評級 10日內降4級至「CCC」

股樓投資 19:11 2021/08/06

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評級機構標普不足兩周，再度下調中國恒大（03333）及其子公司的信用評級。標普將恒大及其旗下的恒大地產及天基控股評級從「B-」降至「CCC」，展望「負面」，並下調由天基擔保及中國恒大發行的美元票據長期信用評級，由「CCC+」降至「CCC-」。中國恒大今日（6日）低見5.07元，收報5.2元，跌4.6%，而恒大物業（06666）一度創新低，低見4.92元，收報5.07元，跌3.4%。

【大行點睇】大市風高浪急 中金﹕銀行股估值低、股息吸引 料成資金避險所【見下頁

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標普指，恒大的未償付風險（Nonpayment Risk）正在上升，各商業方的資產凍結增加，顯示流動性的流失快於此前預期，並指恒大面臨挑戰的根本原因是融資渠道，貸款方或會進一步收緊敞口；負面展望反映恒大日益緊張的流動性和未償付風險。值得注意的是，該機構於上周一（7月26日）才對中國恒大及其子公司一口氣調降兩級，從「B+」降至「B-」。

同場加映﹕【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近

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記者：郭秀慧

恒大物業（06666） 評級機構 經濟 恒大 地產 中國恒大（03333）
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